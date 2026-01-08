قال محمد جمال الأمني، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان، إن الأزمة الغذائية في السودان "كبيرة جدا"، وتعتبر "أكبر أزمة إنسانية وأزمة نزوح في العالم"، مشيرا إلى أن نحو 45% من سكان السودان يواجهون حاليا "الجوع الحاد".

وأضاف خلال تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، أن الأزمة تتضاعف باستمرار مع تدهور الأوضاع الأمنية والحصار المفروض على مدن مثل كادوقلي والفاشر، اللتين تعانيان من "ظروف أشبه بالمجاعة أو المجاعة الفعلية".

وشدد على أن "الوضع الإنساني سيء وفي تدهور مستمر"، لافتا إلى أن البرنامج يقدم مساعدات شهرية لنحو 4 ملايين شخص.

وأشار إلى أن البرنامج يواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص التمويل الذي يقدر حاليا بنحو 695 مليون دولار، خلال الفترة الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن "البرنامج سيضطر لخفض الدعم إلى حوالي 70% بالنسبة للأشخاص الواقعين في منطقة المجاعة، وبحوالي 40% بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد".

وأكد أن "النقص سيكون كبيرا جدا في الإعانات"، موضحا أن البرنامج اضطر في فترة سابقة لإعطاء الأولوية للمناطق التي تواجه خطر المجاعة، في "إجراء قاسٍ"؛ نظرا لأن هناك العديد من المحتاجين لا يمكن الوصول إليهم بسبب الحصار أو ضعف التمويل.

ونوه بأن الوصول ممكن لأغلب المناطق في شمال وشرق السودان؛ لكن المشكلة تكمن في مناطق دارفور والفاشر وكادوقلي المفروض عليهما الحصار، لاسيما في ظل تأكيد المجاعة بهما.