سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية (IHRC)، الأحد، احتجاجا في العاصمة البريطانية لندن رغم قرار الحظر الذي أصدرته وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود بشأن مسيرة "يوم القدس".

وعقب حظر المسيرة، نظمت اللجنة البريطانية احتجاجا في منطقة ألبرت إمبانكمنت في لندن، حيث تجمع المشاركون للتظاهر وفقا لمراسل الأناضول.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "ارفعوا أيديكم عن إيران ولبنان"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وخلال المظاهرة رفع المشاركون أعلام إيران ولبنان والعراق وفلسطين، ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، احتجاجا على الهجمات التي تستهدف غزة وإيران.

في المقابل، نظم معارضون للحكومة في إيران ومؤيدون لإسرائيل مظاهرة مضادة على الجانب الآخر من الطريق.

واتخذ نحو ألف عنصر من الشرطة البريطانية إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

وأدانت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في بيان، قرار جهاز شرطة العاصمة لندن بحظر مسيرة يوم القدس.

وجاء في البيان: "تخلت الشرطة بشكل مخجل عن مبدأ العمل الشرطي الشجاع والمحايد، وخضعت لضغط اللوبي الصهيوني".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد وافقت على طلب تقدمت به شرطة لندن لحظر مسيرة "يوم القدس" التي كان مخططا تنظيمها في المدينة.

كما أعلنت الشرطة أن أي تجمعات أو مسيرات تُنظم رغم قرار الحظر ستُعد مخالفة للقانون.

و"يوم القدس العالمي" مناسبة دعا إلى الاحتفال بها المرشد الإيراني الراحل الإمام الخميني عام 1979، وحددها بـ"الجمعة" الأخير من شهر رمضان كل عام.