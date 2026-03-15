وزير الخارجية الإيراني: الناس يتعرضون للقتل لأن ترامب يريد أن يستمتع

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الناس في بلاده يتعرضون للقتل "فقط لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يستمتع".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "سي بي إس" الأمريكية، الأحد، وهو اليوم الـ16 للهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأشار عراقجي إلى أن طهران لم تطلب في أي وقت وقفا لإطلاق النار ولا حتى التفاوض على خلفية الهجمات الأخيرة.

وقال: "مستعدون للدفاع عن أنفسنا مهما طال الوقت، وسنواصل الدفاع عن أنفسنا حتى يدرك ترامب أن هذه حرب غير قانونية لا انتصار في نهايتها".

وأضاف: "كما تعلمون، الناس يُقتلون فقط لأن الرئيس ترامب يريد أن يستمتع".

وعند سؤاله عن مصير 440 كيلوجراما من "المواد النووية المخصبة" التي تمتلكها إيران، أجاب عراقجي: "تعرضت منشآتنا النووية لهجوم وأصبح كل شيء تحت الأنقاض، بالطبع هناك احتمال للإنقاذ، لكن ذلك سيكون تحت إشراف مؤسسة".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



