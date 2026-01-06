طمأن الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، المستهلكين بشأن مستقبل أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك، قائلًا: «أعتقد أن ارتفاع الأسعار الذي يخشى منه الناس لن يصل إلى مستويات أسعار الموسم الماضي».

وقال، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «ON E»، إن الارتفاع الحالي في الأسعار يمثل «تحركًا تصحيحيًا» جاء بعد فترة صعبة امتدت لستة أشهر، عانى خلالها المربون من البيع بأسعار أقل من التكلفة، مرجعًا هذا التحرك إلى زيادة الطلب الموسمي المرتبط بأعياد رأس السنة وإفطار الإخوة الأقباط.

وأشار إلى وجود فائض في الإنتاج يصل إلى 25% في الدواجن والبيض مقارنة بالعام الماضي، متابعًا: «في العام الماضي وصلنا إلى أسعار قياسية كانت لها أسبابها، ولا أعتقد أننا سنصل إليها مرة أخرى»، وذلك في ظل وجود تدفقات كبيرة في الإنتاج.

وأكد أن هناك زيادة تتراوح بين 40% و45% في إنتاج الكتاكيت مقارنة بالعام الماضي، قائلًا: «العام الماضي كنا نستورد كتاكيت وبيض تفريخ، أما هذا العام فنحن نصدر بيض التفريخ وبيض المائدة والكتاكيت إلى دول مثل تنزانيا وأوغندا».

واستشهد بنفس الفترة من العام الماضي، موضحًا: «في يناير 2025 كانت أسعار الدواجن في المزرعة تتراوح بين 95 و97 جنيهًا، والبيض 160 جنيهًا في المزرعة، أما اليوم فتسجل الدواجن 75 جنيهًا، ويتراوح سعر البيض بين 118 جنيهًا».

وتوقع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن تشهد الأسعار «تراجعًا» مرة أخرى بعد 10 يناير مع هدوء الطلب، لأسابيع قليلة، قبل أن تعاود التحرك مع قرب شهري شعبان ورمضان، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن حاليًا تتراوح بين 67 و72 جنيهًا.