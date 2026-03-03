موسكو تحذر من تزايد الخطر على محطة بوشهر النووية في إيران

حذرت روسيا، من تزايد الخطر على محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية بسبب الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال أليكسي ليخاتشوف، رئيس شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، اليوم الثلاثاء في موسكو إنه جرى سماع دوي انفجارات على بعد بضعة كيلومترات من المحطة.

يذكر أن بوشهر هي محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، وتقع على بعد نحو 760 كيلومترا جنوب طهران على الخليج. ويقوم مفاعلها الذي صممته روسيا بتزويد البلاد بالكهرباء منذ عام 2011.

وقال ليخاتشوف، لوكالة "إنترفاكس" للأنباء: "هذا ليس موجها ضد المحطة، ولكن ضد المنشآت العسكرية هناك.. لكن التهديد يتزايد كلما اشتدت حدة الصراع".

وقال ليخاتشوف، إن روساتوم تدرس سحب ما يتراوح بين 150 و200 موظف إضافي من بوشهر بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

ويقوم الروس ببناء كتلة مفاعل ثان في إيران.

وجرى نقل عائلات وأبناء المتخصصين الروس إلى بر الأمان قبل بدء الهجمات.