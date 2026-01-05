ضبط 40 كيلو لحوم ومصنعات فاسدة في حملة بالبحر الأحمر

شنت لجنة مشكلة من الطب البيطري، والمجازر والتموين وهيئة سلامة الغذاء في البحر الأحمر، حملة تفتيشية على أماكن بيع وعرض اللحوم، شملت المطاعم ومحلات المجمدات والسوبر ماركت بعدد من مناطق المحافظة.

وأُسفرت الحملة، عن ضبط 40 كجم من لحوم ومصنعاتها، بالإضافة إلى كميات كبيرة من لحوم البتلو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المضبوطات والملف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الدكتورة رشا صلاح، مديرة الطب البيطري بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مدن ومناطق المحافظة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لأية مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، والحفاظ على الغذاء الآمن طبقًا للاشتراطات الصحية المعتمدة.