التضامن: تكافل وكرامة يوفر 54 مليار جنيه دعما نقديا سنويا لـ18 مليون مواطن

قال الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، إن وزارة التضامن الاجتماعي تمضي في مسار متصل منذ عام 2014، لتأسيس مظلة حماية اجتماعية حقيقية.

وأضاف، في حواره مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية لم يتحقق في تاريخ وزارات الشؤون الاجتماعية على مدار عقود طويلة.

وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» يمثل حجر الزاوية في هذا المسار، عقب اتخاذ قرار سياسي واضح بتطبيقه عام 2014، ليكون برنامج دعم نقدي مشروط يضمن كرامة المواطن، ويؤسس لحياة أكثر استقرارًا للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن برنامج «تكافل وكرامة»، الذي بدأ تنفيذه فعليًا عام 2015، خدم على مدار عشر سنوات أكثر من 7 ملايين أسرة، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، بما يعادل قرابة 18 مليون مواطن، يحصلون على دعم نقدي سنوي يصل إلى 54 مليار جنيه.

ولفت إلى أن البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يهدف إلى حماية المواطنين من الوقوع في دائرة الفقر المدقع، وضمان قدرتهم على تعليم أبنائهم، والحصول على تغذية مناسبة وخدمات صحية.

وأكد أن جميع أبناء أسر «تكافل وكرامة» يحصلون على دعم تعليمي في مختلف المراحل، وصولًا إلى التعليم الجامعي.