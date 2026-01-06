برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو

قال عادل الزغير النائب السابق بالبرلمان الفنزويلي، إنّ ما جرى في فنزويلا على يد الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن وصفه باعتقال، بل هو عملية اختطاف لرئيس الجمهورية نيكولاس مادورو وزوجته، مؤكداً أن هذا التحرك يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول وتحمي سيادتها وحقها في تقرير مصيرها.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه العملية قوبلت برفض واسع على المستوى الدولي>

وأشار، إلى أن الرفض لم يقتصر على الأمم المتحدة فقط، بل شمل أيضاً دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب غالبية دول أمريكا اللاتينية، التي أعلنت موقفها الرافض لهذا التصرف الأمريكي، مواصلا، أن ما حدث يعكس تجاوزاً خطيراً لكل الأعراف الدبلوماسية والقانونية، ويضع النظام الدولي أمام مرحلة شديدة الخطورة.

وتابع، أنّ التهديدات الأمريكية لم تتوقف عند هذا الحد، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه تهديدات صريحة لعدد من قادة دول المنطقة، من بينهم رئيسا المكسيك وكولومبيا، في إشارة إلى أن أي دولة لا تلتزم بالأوامر الأمريكية قد تكون عرضة لعمليات مماثلة.