قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح على رئاسة الحزب، إن عودته إلى الساحة السياسية بتقديم أوراق ترشحه لرئاسة الحزب، جاءت «بناء على طلب معظم الوفديين».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» أن «الوفد فقد هويته» وتراجع دوره السياسي على مدار السنوات الثماني الماضية، مشيرا إلى أن «الحزب انكفأ على حل الصراعات الداخلية بعيدًا عن الخروج إلى الشارع وتبني مشاكل المواطنين».

وشدد أن أولويته الأولى، تتمثل «إعادة التماسك ووحدة الصف داخل حزب الوفد»، مؤكدا أن برنامجه يهدف إلى «إعادة الطمأنينة والأمل للوفديين، الذين انصرفوا عن الحزب ويجلسون في بيوتهم» بسبب الصراعات الداخلية التي لا ترتقي لتاريخ الحزب.

أكد أن حزب الوفد سيشهد «عودة قيادات وفدية مؤثرة، كل في مجاله ووحدته، خلال أسابيع أو أشهر قليلة»، متابعا: «سيعود الوفد مرة أخرى كما كان».

وأشار إلى أن الحزب يزخر بالقيادات والرموز في كل المحافظات، بالإضافة إلى جيل من الشباب «يشبه جيل ثورة 1919» أصبحوا اليوم من «المهمشين والمستبعدين»، مؤكدا أن الحزب بات يشهد «صراعات داخلية، وليس عملا سياسيا»

وشدد على ضرورة على أهمية إعادة تنظيم الحزب داخليًا، وتجديد خطابه السياسي الشعبي، وتحويل جريدته وبوابتها الإلكترونية إلى «مؤسسة إعلامية شاملة».