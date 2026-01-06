قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، شهدت «انخفاضات كبيرة جدًا» خلال الفترة الماضية؛ نتيجة ثبات سعر الصرف لفترة طويلة، ودخول السيارات المجمعة محليًا بقوة لمنافسة المستورد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن «المستهلك المصري أصبح يشعر بانخفاض واضح وصريح في الأسعار»، موضحا أن الانخفاض في أسعار السيارات «الزيرو» أثر بدوره على تراجع أسعار سوق المستعمل.

وأوضح أن سوق المستعمل لا يزال يشهد «تخبطات ولخبطة» في الأسعار، مؤكدا أن المتحكم الوحيد في السوق «المشتري والبائع»، ولا يمكن لأي جهة السيطرة عليه.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد «هجوما كبيرًا» من الشركات الجديدة لتقديم وطرح موديلات جديدة في السوق المصري، متابعا: «أعتقد أن الربع الأول من 2026، سيشهد حالة ثبات، أو استمرار التخبط الحالي في السوق، لكن بداية من الربع الثاني، سيبدأ السوق يستوي، ويعود إلى وضعه الطبيعي، ونشهد ثباتا في الأسعار».

واستبعد عودة الارتفاعات مجددًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، قائلا: «لا يوجد أي عامل يؤدي إلى زيادة الأسعار، الطبيعي المنطقي أن نشهد حالة من الثبات في الأسعار بعد فترة من عدم الاستقرار، ولا أعتقد حدوث ارتفاع بنسبة 90%، لكن قد يحدث انخفاض حتى الربع الأول من 2026، ثم يستقر الوضع، وتثبت الأسعار في الربع الثاني من العام».