عمرو مصطفى يروي بدايات عشقه للموسيقى العربية وتأثره بمحمد منير

كشف الفنان عمرو مصطفى عن بدايات عشقه للموسيقى العربية، مؤكّدًا على أن الفنان محمد منير هو من أحببه في الموسيقى العربية، بعد أن كان يستمع الأجنبية فقط في صغره.

وقال "مصطفى" خلال لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، إنه في مرحلة الصف الثالث الإعدادي خلال الثمانينات، استمع لأول مرة لأغنية "يا ليلة عودي تاني" لمحمد منير، وبعدها شرع في شراء شرائط الفنان من محل كاستات، وتابع تاريخه الفني عن كثب، حتى أصبح من المعجبين به.

وأضاف أنه بعد تعرفه على الشاعر خالد تاج الدين أحببه في الاستماع لأعمال الفنان عمرو دياب، ومنها أغاني مثل "ويلوموني" و"حبيبي يا نور العين".

وتابع أن محمد منير غنى في حفلة بجامعة القاهرة ،حيث أعجبه أداء الكينج وفرقة موسيقاه، الأمر الذي دفعه لاحقًا للذهاب إلى جاردن سيتي لرغبته في عمله أغنية له، مضيفًا: "قالي سمعني، قلت له بنات في بلدي البنات وعزفت الجيتار".

واستكمل أنه بعد ذلك أحضروا "جيتاريست" محترف للعزف، لكن محمد منير قال إنه يريد الجيتار الخاص بعمرو مصطفى، موضحًا أنه في تلك الفترة لم يكن يعرف كيف يعزف الجيتار، لكن منير أحب الإحساس الذي عزفه على الجيتار.

وأشار إلى أن أغنية "بنات" كتبتها الشاعرة كوثر مصطفى، وأنه تعرف عليها من خلال محمد منير. وبعدها تعاون مع الشاعر أمير طعيمة في أغنية ابكي" للكينج.

وأكد على أن ولائه كله لمحمد منير، قائلاً إن عمرو دياب نفسه من معجبي الكينج فهو بالنسبة لهما قدوة والموسيقى المختلفة، لافتًا إلى أنه من المقرر طرح أغنيتين جديدتين قريبًا معه.