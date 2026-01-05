تحدث الفنان والملحن عمرو مصطفى، عن تجربته الموسيقية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي «AI»، مشيرا إلى التوصل إلى قناعة بأن «البشر أقوى من الذكاء الاصطناعي».

ولفت خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر «DMC» إلى توجهه لدراسة الذكاء الاصطناعي بعد أن شعر بأن جيله الذي يعتمد على الإنتاج «اليدوي» أصبح يعاني في مواجهة الجيل الجديد الذي «اكتسح» الساحة باستخدام الإيقاعات الجاهزة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، نظام «متغذ» بآلاف الأعمال من ألحان وإيقاعات وكلمات، يمكنه إنتاج موسيقى جديدة بناء على طلب المستخدم، مستشهدا بتجربته الأولى مع أغنية «أفتكرلك إيه»، لدرجة أن الجمهور اعتقد أنها أغنية قديمة لكوكب الشرق.

وأضاف أن قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي تعتمد على الموسيقى الغربية، وتظهر بوضوح في «لكنة» غنائية غريبة ليست عربية ولا إنجليزية، قائلا: «حاولت تعديل لحن من صنع الذكاء الاصطناعي في الاستوديو فلم أستطع، لأن كل شيء فيه متزامن ومبرمج».

ونوه إلى صناعة أغنية «معرفش ينساني» بشكل يدوي بالتعاون مع موسيقيين مجريين، قائلا: «عندما حققت الأغنية ملايين المشاهدات، تأكدت أن البشر أقوى من الذكاء الاصطناعي كلحن».

وأشار إلى استخدامه الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية التوزيع، بدلا من الذهاب إلى الموزع، قائلا: «بدلا من أن أقضي يومين عند الموزع، أستطيع إنجازها في 5 ثوان، لكن الأمر يحتاج إلى منفذ وموزع، ولا بد من أخذ هذا التوزيع لتنفيذه وضبط إيقاعه».