عميد التجارة بعين شمس: فكرة تخفيض مدة بكالوريوس التجارة يشجع الطلاب على التفوق

قال الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن لجنة القطاع التجاري التابعة للمجلس الأعلى للجامعات أصدرت خطوطًا عريضة للائحة دراسية جديدة لكليات التجارة على مستوى الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية والخاصة.

وأضاف "محرم" خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أمس الأحد، أن من أبرز ما في اللائحة يتضمن العمل بنظام يسمح للطالب بإنهاء الساعات المعتمدة للبرنامج في عدد معين من السنوات.

وتابع أنهم وجدوا أن الطالب المتفوق لديهم يمكنه إنهاء برنامج البكالوريوس الذي يتراوح بين 125 و130 ساعة معتمدة في 3 سنوات أو 3 سنوات وشهور قليلة بدلاً من 4 سنوات.

وأشار إلى أن هذا المقترح تم عرضه في مؤتمر علمي بكلية التجارة جامعة عين شمس، وكانت التوصية هذه الفكرة ولجنة القطاع أرادت نشر هذا الفكر بين كليات التجارة الأخرى وتقييم إمكانية تطبيقه.

وأضاف أن مجلس كلية التجارة بدأ بالفعل دراسة تعديل لوائح الكلية لتتماشى مع هذا المبدأ، قائلاً إن ذلك يشجع الطلاب على التفوق واستكمال الدراسة في مدة أقصر، بما يتماشى مع برامج معظم الجامعات المصرية والأجنبية التي تُدرس بكالوريوس التجارة خلال 3 سنوات.

وكشف عن تعديلات أخرى في اللوائح المرتقبة، تشمل إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في معظم المقررات الدراسية، بالإضافة إلى أن البرامج التي تُدرس باللغة العربية، ستكون على الأقل 25% منها باللغة الإنجليزية.

وأكد على أن الإجراءات الخاصة بتعديل اللوائح لا تزال قيد الدراسة لدى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، متوقعًا أن يتم اعتمادها وتعميمها بعد ذلك على كليات التجارة في مصر.