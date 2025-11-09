يبدأ اليوم الأحد بثّ الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف على إذاعة القرآن الكريم، والتي من المقرر أن تُذاع يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف تؤكد استمرار ريادة المدرسة المصرية في التلاوة، والإشراق المتواصل للموهوبين الجدد، والتدفق اللامحدود لسلاسل الإبداع في قوتنا الناعمة.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور الإقليمي والدولي لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، واتساقًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعداد لإطلاق الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم.

ومن جانبه، قال الدكتور أبو اليزيد سلام، مدير قطاع شؤون القرآن الكريم في المعاهد الأزهرية، إن مشروع «المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف» بدأ عام 2023 من خلال مسابقة الإمام الأكبر، التي تقدم لها نحو 180 ألف طالب، تم انتقاء المتميزين منهم لتدريبهم وإعدادهم على مدار السنة الأولى للمشروع، ثم بدأت عمليات التصوير والمونتاج عام 2024.

وأكد سلام في تصريحات سابقة لـ"الشروق" أن المصحف المرتل، بعد الانتهاء من التصوير والمونتاج، عُرض على لجنة مراجعة المصحف الشريف — وهي من أكبر اللجان في العالم — حيث تمّت مراجعته ثلاث مرات، وحصل في كل مرة على الموافقة والتصريح النهائي.

وأوضح أن العدد الأصلي للطلاب الذين تم اختيارهم من المسابقة بلغ نحو 50 طالبًا، إلا أن الاختيار استقر في النهاية على 30 طالبًا، وفق معايير دقيقة شملت: الحفظ التام للقرآن الكريم، وإتقان أحكام التجويد، وحُسن الصوت، والأداء القرآني المتقن.

وعن التدريبات التي تلقاها الطلاب قبل التسجيل والتصوير، أوضح سلام أنها تضمنت التدريب على المسابقات الدولية لإكسابهم القدرة على المشاركة في أي محفل قرآني، بالإضافة إلى تدريبات صوتية تشمل كيفية البدء والختام في التلاوة، والتدريب على إمامة القبلة، وكذلك على آليات التسجيل.

وأشار إلى أن التدريب على إمامة القبلة تخلله اختيار وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، لطالبين من المشاركين لإمامة المصلين في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان الماضي، وهما الطالب محمد حسن وأحمد سامي.

وأضاف أن مقاطع المصحف المرتل ستُبث للعامة عبر القنوات المصرية الوطنية أولًا، ثم ستتاح تباعًا في الدول التي توجد بها معاهد أزهرية، وصولًا إلى نشرها عالميًا، مشيرًا إلى أن المقاطع ستكون مجانية بالكامل.

واختتم سلام تصريحه موضحًا أن التسجيلات تمت برواية حفص عن عاصم، لافتًا إلى أن تسجيل المصحف المرتل بالقراءات العشر مدرج ضمن المشروعات المستقبلية للأزهر الشريف.