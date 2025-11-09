وزير النفط الكويتي يبحث قضايا بيئية مع مسؤولين في كوب 30

عقد طارق الرومي ممثل أمير الكويت، وزير النفط عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بشؤون الطاقة والبيئة، خلال مشاركته في أعمال القمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) التي استضافتها مدينة (بيليم) بجمهورية البرازيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت.

وبحث الرومي مع نائبة الرئيس الإيراني ورئيسة منظمة حماية البيئة في الجمهورية شينا أنصاري عددا من المواضيع ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي ووجهت نائبة الرئيس دعوة للوزير الكويتي لزيارة طهران من أجل مواصلة التنسيق والتعاون ما بين البلدين في مجالات البيئة والطاقة المستدامة.

والتقى الوزير الرومي وزير البيئة الأردني أيمن سليمان حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجالات حماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي إضافة إلى بحث سبل تعزيز تبادل الخبرات ما بين البلدين في مجالات الإدارة البيئية ومشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد وزير النفط الكويتي أن اللقاءات الثنائية التي أجراها على هامش القمة كانت تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز التعاون المشترك في القضايا البيئية والمناخية معتبرا إياها "فرصة سانحة" لتبادل وجهات النظر حول قضايا رئيسة مثل التحول إلى الطاقة النظيفة والالتزامات الدولية بخفض انبعاثات الكربون.

وتأتي مشاركة دولة الكويت في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) ضمن جهودها المستمرة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة والتأكيد على التزامها بسياسات بيئية مسؤولة.