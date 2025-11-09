مقتل 4 وإصابة 11 آخرين إثر اصطدام سيارة بحانة في ولاية فلوريدا

اصطدمت سيارة مسرعة كانت تفر من الشرطة بحانة مزدحمة صباح يوم السبت، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين في حي تاريخي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، المعروفة بالحياة الليلية وجذبها للسياح.

ورصدت وحدة دورية جوية تابعة لمركز شركة تامبا سيارة سيدان فضية تسير بتهور على طريق سريع حوالي الساعة 1240 صباحا، بعد أن تم رصدها وهي تقوم بسباق شوارع في حي آخر.

ولحقت دورية الطرق السريعة في فلوريدا بالسيارة وحاولت القيام بمناورة تتضمن الاصطدام بالرفرف الخلفي لسيارة هاربة لإفقاد قائدها السيطرة عليها، لكن المحاولة لم تتكلل بالنجاح.

وصرحت شرطة تامبا بأن ضباط دورية الطرق السريعة "توقفوا عن المطاردة" بينما كانت السيارة تنطلق مسرعة نحو منطقة "إيبور سيتي" التاريخية قرب وسط المدينة. وأضافت الشرطة أن السائق فقد السيطرة على السيارة في النهاية وصدم أكثر من 12 شخصا يقفون خارج الحانة.

وتوفي ثلاثة أشخاص في مكان الحادث، وتوفي الرابع في المستشفى. وحتى بعد ظهر يوم السبت، كان شخصان في المستشفى في حالة حرجة، وتم إدراج سبعة في حالة مستقرة، وتم علاج اثنين وصرفهما، حسبما ذكرت الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك شخصان أصيبا بإصابات طفيفة فقط ورفضا العلاج في مكان الحادث.

وأعلن الضباط أن المشتبه به اسمه سيلاس سامبسون،22 عاما، والذي ألقي القبض عليه يوم السبت واحتجازه في سجن مقاطعة هيلزبره.

وتظهر وثائق المحكمة أن سامبسون وجهت إليه تهم بأربع تهم بالقتل بواسطة مركبة وأربع تهم بالفرار أو التهرب مع إصابة جسدية خطيرة أو وفاة، وجميعها جنايات من الدرجة الأولى.