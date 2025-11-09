قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن «شريحة كبيرة للغاية من الأطباء الذين كانوا يتخوفون من قانون المسئولية الطبية الجديد، بدأوا يدركون بالممارسة أن القانون يخلق بيئة آمنة» لممارسة المهنة.

ونوه خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك حالة عدم إدراك لدى بعض الأطباء بالتعديلات الأخيرة التي أُدخلت على القانون قبل صدوره، قائلا: «قابلت أول أمس أحد الأساتذة الكبار في العمليات، وأخبرني أن: القانون سيحبس الأطباء!».

وشدد «عبد الحي» أن «القانون نص صراحة أنه في حالة ثبوت خطأ طبي غير مقصود ووارد الحدوث أثناء ممارسة الطبيب لعمله، فليس هناك أي نص على عقوبة السجن إطلاقا»، مشيرا إلى أهمية وسائل الإعلام في التوعية لمعرفة «التطور العظيم» الذي طرأ على القانون.

وأوضح أن القانون الجديد يفرق بوضوح بين «الخطأ الوارد حدوثه.. والخطأ الجسيم» الذي يستحق العقوبة الجنائية، مستشهدًا بالنظام المتبع في إنجلترا، والذي تتولى من خلاله هيئة متخصصة التحقيق في الشكاوى.

ولفت إلى اقتصار اللجوء للقضاء على حالات الإهمال الجسيم أو التعمد، في حين تحدد التعويضات في الأخطاء غير المقصودة عبر هذه الهيئة.

وأعرب عن أمله في إنشاء محاكم طبية متخصصة في مصر مستقبلا، على غرار النظام البريطاني.