تليجراف: بي بي سي تعتزم الاعتذار عن التلاعب بخطاب لترامب

تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقديم اعتذار رسمي عن التلاعب بخطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة مضللة في حلقة من برنامج تحقيقات استقصائية، بعد كشف أجزاء من الفيديو التي تم دمجها بشكل غير صحيح.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن سمير شاه، رئيس قناة "بي بي سي"، سيكتب خطابا للجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان، اليوم الأثنين، ليعبر فيه عن أسفه للطريقة التي تم بها تجميع أجزاء من خطاب ترامب، الذي ألقاه يوم أحداث شغب الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وكان البيت الأبيض قد اتهم هيئة الإذاعة البريطانية بـ"الكذب المتعمد"، واصفًا إياها بأنها "آلة دعاية يسارية".

وأضافت "تليجراف" أن هذا الاعتذار سيزيد الضغوط على تيم ديفي، المدير العام لقناة "بي بي سي"، للاستقالة بعد تسريب وثيقة كشفها أحد الموظفين عن تحيز واسع داخل المؤسسة.

وأوضحت الصحيفة أن ديفي وشاه كانا على علم بالفيديو المعدل منذ مايو الماضي، لكن لم يتم الإفصاح عنه للجمهور إلا الآن.

وذكرت "تليجراف" أن الوثيقة تطرقت أيضا إلى تغطية الحرب في غزة وخدمة الأخبار العربية التابعة لبي بي سي، كما أشار السير فيرنون بوجدانور، الخبير الدستوري البريطاني، إلى أن ديفي يجب أن يستقيل فورا بسبب التحيز والتقارير المغلوطة.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير الداخلي لمستشار المعايير السابق مايكل بريسكوت كشف أن البرنامج دمج مقطعين من خطاب ترامب، مما أعطى انطباعا خاطئا للمشاهدين، مشيرا إلى أن كبار المديرين رفضوا الاعتراف بوجود خرق للمعايير.

وأشار وزير الثقافة البريطاني الأسبق السير جون ويتينجديل إلى أن تعديل خطاب ترامب يمثل "تلاعبا خطيرا"، مؤكدا أن ديفي مسئول عن كل ما يحدث بصفته المدير العام ورئيس التحرير.

وأضاف ويتينجديل: "إذا استمر ديفي في منصبه، عليه أن يظهر أنه يفهم خطورة ما حدث وسيتخذ إجراءات سريعة لضمان عدم تكراره".

وأكدت "تليجراف" أن خطاب اعتذار شاه سيرسل إلى كارولين دينينج، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، ومن المتوقع أن يثير أسئلة حول ما إذا كانت إدارة الهيئة حاولت التعتيم على الأمر قبل الاعتراف به للجمهور.