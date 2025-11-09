مكتب نتنياهو يعلن تسلم رفات الجندي الإسرائيلي هدار جولدن من الصليب الأحمر في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسلم رفات الجندي الإسرائيلي هدار جولدن من الصليب الأحمر في غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إن «رفات الجندي سينقل بعد ذلك إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة من أجل التعرف على الجثمان».

وجدد التأكيد على مواصلة الجهود لإعادة جميع جثث الرهائن المتبقين.

وسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، جثة الضابط هدار جولدن، في الساعة الثانية مساء بتوقيت غزة.

وأمس السبت، أكد مصدر قيادي في كتائب القسام، انتشال جثة الضابط الإسرائيلي الأسير هدار جولدن من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المصدر لقناة «الجزيرة» إن الكتائب تمكنت من انتشال جثامين 6 شهداء من مكان انتشال جثة هدار.

ويأتي ذلك في ظل استمرار القسام تسليم جثث أسرى الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يتبق في قطاع غزة سوى 5 جثث أسرى إسرائيليين تواصل كتائب القسام جهود البحث عنهم رغم العراقيل الإسرائيلية.