- أبو شقة: ليس معنى خوض الانتخابات أن أكون متحديًا لأحد.. واسعى لاستعادة الحزب صورته الحقيقية في الشارع



أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، الرئيس السابق لحزب الوفد، ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب، المقرر إجراؤها يوم 30 يناير المقبل، على أن يُفتح باب الترشح يوم 3 يناير.

وتحدث أبو شقة عن أسباب خوضه انتخابات رئاسة حزب الوفد، رغم إعلانه في وقت سابق عدم الترشح، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«الشروق» إنه ظل حتى اللحظات الأخيرة عازفًا عن الترشح، إلا أن الأحاديث والتواصل مع جموع الوفديين في مختلف المحافظات، وما لمسه من رغبة حقيقية وصادقة لديهم في الإقدام على هذه الخطوة، دفعه لاتخاذ قراره.

وأضاف: «أمام هذه الرغبة الكريمة، أعلنت ترشحي في انتخابات رئاسة الوفد».

وأكد أبو شقة تقديره وحبه لكل وفدي، مشددًا على أن خوضه الانتخابات لا يعني منافسة أو تحديًا لأحد، موضحًا أن هذا هو الوجه الحقيقي لحزب الوفد، القائم على الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر، وأن ما ينتهي إليه رأي الأغلبية هو ما يحترمه الجميع.

وأضاف: «الفترة المقبلة لا بد أن يكون فيها نظر إلى المستقبل وعدم الالتفات إلى الخلف، فهذه هي طبيعة العمل السياسي الجاد والمحترم»، مؤكدًا ضرورة وجود لائحة جديدة للحزب مع الحفاظ على جميع مكتسبات الوفديين، وعلى رأسها جريدة الوفد التي يجب أن تستمر بقوة، إلى جانب الحفاظ على مقرات الحزب وتفعيل دورها.

وأشار المستشار بهاء أبو شقة إلى أن حزب الوفد يضم رجالًا مخلصين يدركون قيمة وقدر الحزب، الذي يُعد أقدم حزب سياسي في العالم، مؤكدًا أنه ليس حزبًا للوفديين فقط، بل حزب الأمة المصرية كلها.

وأوضح أن لحزب الوفد تاريخًا نضاليًا وكفاحيًا طويلًا، وكان دائمًا في مقدمة المدافعين عن مصلحة الوطن والمواطن، لافتًا إلى سعيه لإعادة الحزب إلى صورته الحقيقية في الشارع المصري، وأن يكون حزبًا فاعلًا يُجسد نص المادة الخامسة من الدستور، التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية، ليكون الوفد ممثلًا للمعارضة الوطنية الشريفة التي تعمل لصالح الوطن والمواطن.

وأكد أن جميع المرشحين الذين أعلنوا خوضهم انتخابات رئاسة حزب الوفد، سواء من أعلنوا أو لم يعلنوا بعد، تجمعه بهم علاقات قائمة على الاحترام والمحبة.

وكان كل من السيد البدوي، الرئيس الأسبق لحزب الوفد، والقيادي الوفدي الدكتور هاني سري الدين، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق الحزب، قد أعلنوا ترشحهم لانتخابات رئاسة حزب الوفد حتى كتابة هذه السطور.