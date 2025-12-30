- أحمد حاتم: الفيلم تجربة مختلفة والدور تطلب تحضيرًا مكثفًا

- صابرين: الجدل حول العمل لا يعكس مضمون الفيلم الحقيقى

- حسين فهمى: اختلاف الآراء سبب نجاح أى عمل فنى جاد



بعد تأجيل دام لمدة عامين، ينطلق الليلة عرض فيلم «الملحد» فى دور العرض، والذى يتناول قضية التطرف الدينى والإلحاد التى تصيب فئة من الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

وتحدث أبطال الفيلم لـ«الشروق» عن كواليس التجربة، ورحلته مع التأجيل التى استمرت عامين حتى خرج للنور.

ويقول الفنان أحمد حاتم إن تجربة فيلم الملحد مختلفة، موضحا أن شخصية يحيى التى جسدها لم تكن سهلة منذ البداية؛ حيث خضع لتدريب مكثف مع مدرب التمثيل لضمان تقديم رحلة الشخصية بشكل واقعى متمنيا أن تؤثر فى المشاهدين بشكل إيجابى.

وحول نوعية الأدوار التى يطمح فى تقديمها أكد حاتم: «أتمنى وجود أدوار بها مثل هذه المساحات، مشيرا أن الجدل الذى سبق عرض الفيلم هو طبيعى»، قائلا: «لو لم يحدث جدلا يكون هناك أمر غير طبيعى، وأتمنى أن تشاهد الناس أولا وبالقطع سيكون هناك احترام لآرائهم وهذا من حقهم، وكل من يشاهد الفيلم ستصل له فكرة معينة».

وحول المشاهد التى جمعته مع الفنان محمود حميدة الذى يجسد دور والده، أوضح حاتم إلى قوتها وأهميتها فى بناء الحوار الفنى ضمن الفيلم: «الفيلم مبنى على جلسات معينة تحدث خلال الفيلم، وهى من أقوى المشاهد، وتحمل الجدل الكبير فى الموضوع».

وعلّقت الفنانة صابرين على الجدل المثار حول فيلم «الملحد» بعد تأجيل عرضه لمدة عامين، معتبرة أن هناك من يتعمد إشعال الجدل لتحقيق مصالح شخصية.

وأعربت صابرين عن سعادتها بعرض الفيلم أخيرًا، مؤكدة أنها اطلعت على السيناريو بدقة، ووجدت أن فكرته بعيدة تمامًا عن الانتقادات الحادة والاتهامات التى وُجهت له، والتى وصلت إلى حد التشكيك فى العقيدة.

وأوضحت صابرين أن بعض رواد مواقع التواصل تداولوا صورًا لها أثناء أدائها للعمرة، إلى جانب صور مشابهة لعدد من أبطال الفيلم، فى محاولة للرد على الاتهامات.

وأضافت أن الجمهور فى الماضى كان يكتشف الأفكار الجديدة داخل قاعات السينما، حيث كانت الشاشة تطرح رؤى غير تقليدية، بينما أصبح الأمر الآن أكثر تعقيدًا مع تداخل المنصات وتعدد الآراء، مشيرة إلى أن هناك من يعتمد على إثارة الجدل كمصدر للرزق.

وكشف الفنان حسين فهمى عن الجوانب الفنية والقضايا الاجتماعية الجدلية التى يتناولها العمل، مشيرا إلى أن الفيلم يناقش موضوعات حساسة ومهمة تمس المجتمع بشكل مباشر، متوقعًا أن يحقق تفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور بعد عرضه، وأن النقاش الحقيقى حول القضايا المطروحة يبدأ عقب مشاهدة العمل.

وأشار حسين فهمى إلى أن الجدل المثار حول الفيلم قبل طرحه أمر طبيعى، معتبرًا أن اختلاف الآراء عنصر أساسى فى نجاح أى عمل فنى جاد، مؤكدًا أهمية أن يخرج الجمهور من قاعة السينما وهو يحمل أسئلة وأفكارًا قابلة للنقاش.

وفيما يتعلق بتناول الفيلم لقضية الإلحاد، أوضح حسين فهمى أن هذه الظاهرة موجودة فى مختلف المجتمعات والديانات، ولا يمكن تجاهلها أو التعامل معها بالإنكار، مشددًا على ضرورة مناقشتها بوعى بدلًا من التغاضى عنها.

كما أعرب عن تقديره الكبير لفريق العمل، مثنيًا على أداء زملائه وعلى المخرج محمد العدل «ماندو»، مشيرًا إلى إعجابه بأسلوبه الإخراجى، واكتفى بوصفه بكلمة واحدة قائلاً: «رايق».

وأكدت الفنانة نجلاء بدر أن مشاركتها فى فيلم «الملحد» جاءت عن اقتناع تام، مشيرة إلى أنه يُعد من أقوى وأهم السيناريوهات التى اطلعت عليها طوال مشوارها الفنى.

وأوضحت أن عنوان الفيلم وحده كان كافيًا لإثارة فضولها ولفت انتباهها لقراءة النص كاملًا، فالسيناريو ترك لديها تأثيرًا كبيرًا، لدرجة أنها لم تتمكن من النوم بعد الانتهاء من قراءته، بسبب حالة التشويق والصراع الإنسانى التى يتناولها العمل، مؤكدة أنها كانت متحمسة لمعرفة تطور العلاقات بين الشخصيات، وشعرت بأنها كانت ستشعر بحزن شديد لو لم تشارك فى هذا الفيلم.

وأشارت إلى أن الفيلم لا يطرح وجهة نظر واحدة، بل يعكس تنوع التيارات الفكرية داخل المجتمع، ما بين التيار الوسطى، والمتشدد، والملحد، موضحة أنها تجسد ضمن الأحداث التيار الوسطى، وهو ما جعل الشخصية قريبة منها على المستويين الإنسانى والفكرى.

وأعربت نجلاء بدر عن إعجابها الكبير بأداء الفنانين أحمد حاتم ومحمود حميدة، مؤكدة أن كليهما قدّم أدوارًا مميزة، واصفة أداء محمود حميدة بأنه كان قويًا ومخيفًا فى آنٍ واحد.

وعن تحضيراتها للدور، أوضحت أن قرب الشخصية منها فكريًا سهّل عليها عملية الأداء، على عكس بعض الشخصيات الأخرى التى تطلبت تحضيرات أعمق نظرًا لتعقيدها. كما تطرقت إلى الجدل الذى أُثير حول الفيلم، مؤكدة أنه لم يصدر عن صُنّاع العمل، بل جاء نتيجة مخاوف لدى البعض من ردود فعل الجمهور، معبرة عن ثقتها الدائمة فى أن الفيلم سيُعرض فى الوقت المناسب.