كييف تعلن إسقاط 154 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 154 من أصل 178 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 178 طائرة مسيرة طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالما" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وأوريول، وكورسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك، الروسية، وهفارديسكي وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 154 طائرة مسيرة معادية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 206 طائرات مسيرة خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 16 مارس إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 206 طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "(تم إسقاط) 62 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و43 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو، بما في ذلك 40 طائرة مسيرة في طريقها إلى موسكو، و28 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و18 فوق شبه جزيرة القرم، و12 فوق منطقة سمولينسك، وتسع فوق منطقة كالوجا، وثماني فوق منطقة بيلجورود، وستة فوق منطقة روستوف، وأربع فوق منطقة لينينجراد، وثلاث فوق منطقة أستراخان، وواحدة فوق جمهورية أديجيا، و12 طائرة مسيرة فوق بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



