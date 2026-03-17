مطار فرانكفورت يتوقع بقاء أعداد المسافرين هذا العام دون مستويات ما قبل كورونا

يتوقع مطار فرانكفورت الدولي تسجيل أعداد مسافرين أقل في عام 2026 مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأعلنت شركة "فرابورت" المشغلة للمطار اليوم الثلاثاء أنه تم العام الماضي تسجيل نحو 63 مليونا و200 ألف مسافر، مضيفة أنه من المرجح أن ترتفع الأعداد في أكبر مطار في ألمانيا خلال العام الجاري إلى ما بين 65 مليونا و66 مليون مسافر.

ومع ذلك، يظل الرقم القياسي البالغ نحو 70 مليونا و600 ألف مسافر بعيدا عن التحقيق بشكل واضح.

وخلال العام الماضي، رفعت الشركة أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 4ر10% لتصل إلى 44ر1 مليار يورو، وهو ما جاء متوافقا مع متوسط توقعات المحللين.

ويستهدف رئيس فرابورت، شتيفان شولته، تحقيق زيادة تصل إلى 5ر1 مليار يورو في العام الجديد، وهو ما قد يتجاوز توقعات السوق في أفضل الأحوال، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض صافي أرباح المجموعة.