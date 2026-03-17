مسئول إيراني رفيع لرويترز: مجتبى خامنئي يرفض مقترحات خفض التوتر أو السلام مع أمريكا

قال مسئول إيراني رفيع المستوى، إن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، رفض خلال جلسة السياسة الخارجية مقترحات خفض التوتر أو السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المسئول الإيراني، في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، أن خامنئي، رفض مقترحات أرسلتها دولتان وسيطتان إلى وزارة الخارجية الإيرانية.

ونقل عن المرشد الجديد قوله، إن «الوقت ليس مناسبًا للسلام، وإنه يجب هزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل، كما يجب أن تدفعا تعويضات لإيران».

وعُيّن مجتبى خامنئي البالغ من العمر 56 عاماً مرشداً أعلى لإيران في وقت سابق من هذا الشهر، خلفًا لوالده علي خامنئي، الذي قتل بضربات أمريكية وإسرائيلية في 28 فبراير.

ومن ذلك الحين تخوض إيران حربًا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في صراع امتدّت رقعته عبر الشرق الأوسط.

والاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من غير الواضح ما إذا كان مجتبى خامنئي «ميتاً أم لا»، بعد انتخابه مرشداً أعلى لإيران.

وأضاف ترامب: «لا نعرف.. ما إذا ما كان ميتاً أم لا.. يقول كثيرون: إنه مشوّه بشكل بالغ، يقولون: إنه فقد رجلاً واحدة، وأصيب بشكل بالغ، يقول آخرون إنه مات، لا أحد يقول إنه بكامل صحته، كما تعلمون هو لم يتحدث».

وأضاف: «لا نعلم مع من نتعامل.. لا نعرف من هو قائد الإيرانيين حالياً».