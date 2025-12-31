مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم

لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية، التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطفل أمام مزلقان العامرية بدائرة مركز الفيوم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع الطفل محمد أ. ع، 12 عامًا، مقيم بقرية العامرية، متأثرًا بإصابته جراء اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.