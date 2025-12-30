السيطرة على حريق محل دراجات بخارية بالمرج دون وقوع إصابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل محل قطع غيار دراجات بخارية بمنطقة المرج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل محل بشارع مؤسسة الزكاة، بجوار مستشفى اليوم الواحد، بدائرة قسم المرج.

وبناءً على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت ثلاث سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحريق نشب داخل محل قطع غيار دراجات بخارية بالكامل، على مساحة 11 مترًا، بالطابق الأرضي أسفل عقار مكوّن من طابق واحد بمحل البلاغ، ولم يسفر الحريق عن وقوع مصابين أو وجود محتجزين.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد بمعرفة القوات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.