أشاد الفنان تامر عبد المنعم، وكيل وزارة الثقافة، بالفنان عمرو دياب، واصفًا إياه بأنه «الموسيقى التصويرية لحياته وحياة كثيرين»، قائلًا: «أبويا سمع عمرو دياب وأنا سمعته، وبناتي بيعشقوه.. بقى مقياس».

وأضاف عبد المنعم، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج يُذاع على قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء، أن عمرو دياب يتمتع بثقافة واسعة، وقارئ جيّد، ويحرص على الاستيقاظ مبكرًا وممارسة الرياضة، مؤكدًا أن لديه وجهة نظر صائبة في الحياة والفن.

وتطرق عبد المنعم للحديث عن الفنان عادل إمام، واصفًا إياه بأنه «حالة فريدة»، مشيرًا إلى أنه كان دائم التفكير أثناء السفر إلى أي دولة في تفاصيل الرحلة، مثل ما سيفعلونه ومع من سيخرجون.

واستعاد موقفًا طريفًا جمعه بعادل إمام خلال إحدى الرحلات إلى الخارج، قائلًا: «عادل إمام مرة جري ورايا في المطار لأني هربت من الطيارة»، موضحًا أن ذلك جاء بعد حديث الفنان الراحل عزت أبو عوف عن سقوط طائرة مشابهة لتلك التي كانوا يستقلونها.

وأكد عبد المنعم الأهمية التاريخية والثقافية لمصر، مشددًا على أنها «الرقم الصعب في أي معادلة»، مستشهدًا بمناطق خان الخليلي والجمالية والهرم وشارع فيصل، إلى جانب رموزها الفنية والحضارية، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وأشار إلى أن هناك محاولات أُجريت لإفساد هذه المكانة، مؤكدًا أن القوى الناعمة تحتاج إلى دعم حقيقي، وعلى رأسه دور الصحافة في الحفاظ على الوعي الثقافي والفني.