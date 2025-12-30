بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية

قرر بنك مصر تخفيض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية بالجنيه ، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 1% يوم الخميس الماضي.

وأوضح البنك أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في الثانية، و12.25% في الثالثة.

كما تقرر إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي متناقص، يصرف بواقع 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، وبنفس السمات والشروط المعمول بها في شهادة «ابن مصر» الحالية.

وفيما يخص شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تقرر تخفيض سعر العائد بمقدار 1% ليصبح 16% بدلاً من 17%، بحسب بيان صادر عن البنك.

وأشار البنك إلى أن هذه التعديلات تسري على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتبارًا من غدًا الأربعاء، وتبدأ فئات هذه الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد أو القصر من المصريين أو الأجانب، على أن يتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ويتيح البنك هذه الشهادات من خلال جميع فروعه التي يبلغ عددها نحو 900 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في أنحاء الجمهورية، وكذلك عبر القنوات الرقمية المختلفة بما في ذلك الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية، مع إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة، مشددًا على حرصه الدائم على تطوير أوعيته الادخارية وتقديم حلول تناسب احتياجات العملاء المختلفة وتواكب تطورات السوق المصرفي.