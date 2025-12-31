مصدران لأسوشيتد برس: «سي آي إيه» وراء ضربة استهدفت موقع رسو فنزويلي مشتبه بتهريب المخدرات

كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وراء ضربة بطائرة مسيرة نفذت الأسبوع الماضي واستهدفت منطقة رسو يشتبه في استخدامها من قبل شبكات تهريب المخدرات الفنزويلية، بحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل العملية فضلا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لسرية الأمر.

وتعد هذه أول عملية مباشرة معروفة على الأراضي الفنزويلية منذ أن بدأت الولايات المتحدة شن ضربات في سبتمبر، ما يمثل تصعيدا كبيرا في حملة الضغط التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ أشهر ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ولم يقر المسؤولون الفنزويليون بالضربة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار للمرة الأولى إلى العملية في مقابلة إذاعية، الجمعة، مع جون كاتسيماتيديس على إذاعة "دبليو إيه بي سي" في نيويورك، قائلا إن الولايات المتحدة دمرت منشأة "كبيرة" تستخدم كنقطة انطلاق للسفن.

وخلال حديثه مع الصحفيين، الاثنين، أثناء استضافته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مار-أه-لاجو، أضاف ترامب أن العملية استهدفت "منطقة أرصفة كانوا يحملون فيها القوارب بالمخدرات"، لكنه امتنع عن التعليق عندما سُئل عما إذا كانت الضربة نُفذت من قبل الجيش أم وكالة الاستخبارات المركزية.

كما رفض مسؤولو "سي آي إيه" والبيت الأبيض تقديم مزيد من التفاصيل.