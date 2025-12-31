رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن استقبال المرضى بالمستشفى الجامعي 3 أيام أسبوعيًا فقط، إن ذلك يأتي في إطار خطة تهدف إلى تقديم خدمة طبية منظمة، في ظل الضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات الجامعية نتيجة الأعداد المتزايدة من المترددين مقارنة بالطاقة الاستيعابية المتاحة.

وأضاف "عكاوي" خلال لقاء عبر برنامج "من قلب الصعيد" على قناة TeN، أمس الثلاثاء، أن هذا النظام تم تطبيقه وفق بروتوكول متفق عليه مع شركاء الجامعة في المحافظة، مؤكدًا على أن تنظيم الاستقبال يقتصر على الحالات العادية فقط، مشددًا على أن المستشفى يستمر في استقبال الحالات الطارئة التي لا يتوافر لها علاج في أماكن أخرى، والقادمة من الإسعاف في كل الأيام.

وتابع أن الدور العلاجي يمثل نحو ربع وظيفة الجامعة، وأنه حاليًا يسيطر حاليًا على جزء كبير من مهامها، وهو ما تواجهه الجامعة بروح إيجابية.

وأردف أن إغلاق الاستقبال في بعض الأيام لا يعني التوقف الكامل عن العمل، وإنما يهدف إلى تخفيف الضغط عن الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والتركيز على حالات الطوارئ، لافتًا إلى أن الهدف هو تقليل استقبال الحالات البسيطة التي يمكن علاجها في وحدات صحية أخرى، حفاظًا على الجهد الطبي للحالات الأكثر احتياجًا.