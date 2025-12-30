تكريم 17 مبدعا و5 جهات مسرحية مؤثرة في افتتاح مهرجان المسرح العربي

- تنافس أكثر من 700 مشارك في المهرجان

- مئة عرائسي من خارج مصر، وتكريم ثلاثة فنانين، و10 عروض عرائسية وفرجوية وندوات «سر الصنعة»

أعلنت الهيئة العربية للمسرح بيانًا حول فعاليات دورتها السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير المقبل بمحافظة القاهرة، حيث تحظى هذه الدورة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة فاعلة من مختلف قطاعات وزارة الثقافة المصرية وكوادرها الإدارية والفنية.

ووجّهت الهيئة العربية للمسرح الشكر والتقدير إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي أبدى حرصًا بالغًا ومتابعة حثيثة لضمان نجاح هذه الدورة، التي تستضيفها القاهرة للمرة الثالثة في تاريخ المهرجان، بعد أن احتضنت دورتيه الأولى عام 2009 والحادية عشرة عام 2019، لتعود وتستضيف الدورة السادسة عشرة.

وأكدت الهيئة حرصها على إعداد برنامج ثري ومتنوع من الفعاليات، مشيرة إلى أن المهرجان لا يقتصر على تقديم العروض المسرحية فقط، بل يسعى إلى التفاعل مع أسئلة المرحلة الراهنة التي يعيشها المشهد المسرحي العربي.

وفي هذا السياق، شكّلت الهيئة العربية للمسرح لجنة عربية لمشاهدة العروض المتقدمة للمشاركة في المهرجان واختيار الأعمال المتأهلة، حيث بلغ عددها في هذه الدورة 16 عرضًا مسرحيًا، يتنافس 15 منها على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي. ومن المقرر أن يكون العرض الفائز بالجائزة هو عرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدورتها الخامسة والثلاثين، التي تُنظم في الشارقة خلال مارس المقبل.

كما شكّلت الهيئة لجنة تحكيم عربية مكونة من خمسة مسرحيين، سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال مؤتمر صحفي يُعقد في القاهرة قبيل انطلاق المهرجان.

وأعلنت الهيئة أنها ستكرم خلال الافتتاح 17 فنانًا مصريًا من أصحاب البصمة المؤثرة في تاريخ المسرح المصري والعربي، إلى جانب تكريم خمس جهات لعبت دورًا محوريًا في صناعة المشهد المسرحي المصري المعاصر، وذلك وفق اختيارات وزارة الثقافة المصرية.

واختارت الهيئة العربية للمسرح أن يكون محور هذه الدورة هو الاحتفاء بالنقد المسرحي، حيث خُصصت الندوة الفكرية لمناقشة عنوان: «نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي»، وقد تنافس 57 باحثًا للمشاركة في هذه الندوة، جرى اختيار 12 منهم للاشتباك مع هذا المحور، فيما كُلّف ستة من الأساتذة المتخصصين بالتعقيب على الأوراق البحثية التي أقرتها لجنة علمية مُحكَّمة مسبقًا.

وفي السياق نفسه، تشهد الندوات النقدية التطبيقية مشاركة 16 ناقدًا من مختلف أنحاء الوطن العربي للتعقيب على العروض المسرحية المشاركة، بما يجعل هذه الندوات رديفًا للجهود الإبداعية لصنّاع العروض، فيما يتولى إدارة هذه الندوات خمسة من الباحثين والنقاد.

كما ينظم المهرجان ست ورش تدريبية في ثلاث محافظات مصرية هي: أسوان، والإسكندرية، والإسماعيلية. وتصدر الهيئة خلال الدورة عشر كتب مطبوعة لمؤلفين مصريين، إضافة إلى موسوعتين مهمتين حول الممثلين والممثلات في مصر من إعداد المؤرخ المسرحي الراحل الدكتور عمر دوارة، فضلًا عن مجلد خاص حول المختبرات العربية للمؤلف والمخرج المسرحي الراحل عبد الرحمن عرنوس.

وتقيم الهيئة معرضًا لإصداراتها في بهو مسرح السلام طوال أيام المهرجان، ويشهد البهو توقيع 32 كاتبًا لكتبهم الصادرة عن الهيئة العربية للمسرح.

كما أصدرت الهيئة ملحقًا خاصًا من مجلة «المسرح العربي» الفصلية مخصصًا للأقلام المصرية، على أن يصدر العدد 45 من المجلة بالتزامن مع انطلاق المهرجان.

وينطلق المهرجان، كعادته السنوية، في يوم 10 يناير، الذي يوافق اليوم العربي للمسرح، حيث يشهد هذا اليوم من عام 2026 تلاوة الدكتور سامح مهران لرسالة اليوم العربي للمسرح في نسختها التاسعة عشرة.

وأكدت الهيئة العربية للمسرح اعتزازها بأن مهرجان المسرح العربي بات محطة رئيسية ومؤثرة في حياة المشهد المسرحي العربي، مشيرة إلى أن فعالياته تُبث مباشرة عبر مختلف منصاتها وصفحاتها الرقمية، وتحظى بمتابعة عشرات الآلاف من المشاهدين حول العالم، مع ساعات بث يومية تصل إلى 14 ساعة تشمل المؤتمرات الصحفية، والنقاشات النقدية والفكرية، والعروض المسرحية.

وفي هذا الإطار، واصلت الهيئة تطوير برنامج البث المباشر «استوديو 16»، الذي يتطور عامًا بعد عام، حيث يتم التصوير والتوثيق والبث بالتعاون مع فريق من المركز القومي للمسرح، إلى جانب شبكة إعلامية واسعة تضم مختلف الوسائل الإعلامية المصرية والعربية، مدعومة بنشرة يومية من 24 صفحة توثق جميع فعاليات المهرجان.

ويشهد ختام الدورة السادسة عشرة تكريم الفائزين في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجّه للأطفال (الدورة السابعة عشرة)، التي نظمتها الهيئة خلال عام 2025.

- الدورة الخامسة من الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة

وفي بادرة جديدة، قررت الهيئة العربية للمسرح تنظيم الدورة الخامسة من الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة، باعتباره رديفًا للمهرجان، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2026.

ويشهد الملتقى مشاركة مصرية واسعة وحضورًا عربيًا مميزًا، حيث تُقدَّم ثمانية عروض عرائسية، إلى جانب عرضين من عروض الحكي والموسيقى، إضافة إلى تنظيم ثماني جلسات فكرية تطبيقية بعنوان «سر الصنعة» بمشاركة خبراء من مصر والوطن العربي، فضلًا عن ندوة متخصصة حول صون فن الأراجوز.

كما يكرم الملتقى الفنان العرائسي المصري محمد كشك، والفنان الجزائري قادة بن سميشة، والفنان الفلسطيني عبد السلام عبده.

وينظم الملتقى معرضًا للعرائس بقاعة معرض الهناجر خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير 2026، فيما تُقام باقي فعالياته في مسرح القاهرة للعرائس، وبيت السحيمي، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ومسرح متروبول، إلى جانب المجلس الأعلى للثقافة.