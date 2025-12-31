لاعب الإسماعيلي السابق: الأهلي أخطأ بالموافقة على لعب كأس مصر بدون الدوليين

انتقد حمادة المصري، نجم الأهلي والإسماعيلي الأسبق، مشاركة الفرق المصرية في بطولة كأس مصر دون لاعبيها الدوليين.

وقال المصري خلال برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن الأهلي أخطأ بالموافقة على خوض مباريات كأس مصر بدون لاعبيه الدوليين، مشيرًا إلى أن اللاعبين الذين شاركوا لم يتم تهيئتهم نفسيًا لخوض المباريات بشكل مناسب، ما أثر على الأداء الفني للفريق.

وأشار حمادة المصري إلى أن هناك بعض اللاعبين في صفوف الأهلي لا يستحقون البقاء مع الفريق، مؤكدًا ضرورة البحث عن بدائل قوية لتعزيز الصفوف، ومشددًا على أن التغيير في بعض المراكز أصبح ضروريًا لضمان نجاح "الفارس الأحمر" محليًا وقاريًا.

وأضاف أن اللجنة الفنية في الاتحاد المصري لكرة القدم لا تؤدي أي دور فعلي مع المنتخبات، لافتًا إلى أن حصول اللجنة لأول مرة على مقابل مادي هو أمر غير مسبوق في تاريخ الاتحاد، ويثير العديد من التساؤلات حول فعاليتها.

وتابع المصري أن تأهل منتخب مصر لدور الـ16 في أمم إفريقيا يعد حدثًا مهمًا وإيجابيًا، مؤكدًا أن مساندة المنتخب في البطولة ليست مجرد خيار، بل واجب على الجميع لدعم الفراعنة وتحقيق طموحاتهم في البطولة القارية.