حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة

أكد حمادة المصري، نجم الأهلي والإسماعيلي الأسبق، أن لاعب القلعة الحمراء، حمزة عبدالكريم، يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، لكنه بحاجة إلى فرصة لاكتساب مزيد من الخبرة والتطوير الاحترافي.

وخلال ظهوره في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أوضح المصري أن انتقال عبدالكريم إلى نادي عالمي مثل برشلونة يمثل فرصة مثالية لصقل مهاراته واكتساب خبرة واسعة ستنعكس إيجابًا على مستقبله الكروي.

وشدد المصري على أن موافقة الأهلي على الصفقة لن تفيد اللاعب فقط، بل ستصب أيضًا في مصلحة النادي والكرة المصرية بشكل عام، مؤكداً أهمية دعم المواهب الشابة ومنحهم الفرص المناسبة للنمو.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه يشعر بالحزن لغياب كوادر إدارية قادرة على إدارة الأمور بشكل احترافي داخل نادي الزمالك، رغم أن من يقود الكرة المصرية حاليًا، مثل هاني أبوريدة، ينتمي للقلعة البيضاء.