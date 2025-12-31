تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة

قال المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، إن الوزارة تتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة، مثل سوق اليوم الواحد ومعارض السلع الغذائية، بهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين ومنع الاحتكار أو إخفاء أي منتجات.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، إلى أن نسب التخفيض تتراوح بين 15 و30%.

وأوضح أن المديرية افتتحت منذ منتصف أكتوبر حتى الآن 7 أسواق من نوع "اليوم الواحد"، تشمل حي وسط، مدينة نصر، عين شمس، حي المرج، ومنطقة السبتية.

ونوه بأن هناك معرضًا رئيسيًّا في أرض المعارض بمدينة نصر خلال رمضان، بالإضافة إلى إقامة معرض "أهلا رمضان" في كل حي من أحياء القاهرة الـ37 لتسهيل وصول المواطنين للسلع بأسعار مناسبة.