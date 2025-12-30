القاهرة الإخبارية: الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر في مخيم عين الحلوة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الجيش اللبناني استلم اليوم مجموعة من الأسلحة الموجودة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه تُعد هذه هي المرة الثانية التي يتسلم فيها الجيش اللبناني أسلحة من مخيم عين الحلوة، الذي يُعتبر أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان وربما الأكثر استحواذًا على السلاح، بعد الاشتباكات التي وقعت فيه قبل نحو عامين بين الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن المرة الأولى لتسلم الجيش اللبناني الأسلحة من المخيم كان في الثالث عشر من سبتمبر الماضي، رغم توقف عمليات التسلم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضح أن تسلم الجيش للسلاح اليوم يأتي ضمن عملية تستند إلى قرار الدولة اللبنانية الصادر في منتصف مايو، عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، وما تبع ذلك من تشكيل لجنة للحوار الفلسطيني – اللبناني.

وأشار إلى أن عملية اليوم تمثل المرحلة الخامسة من تسلم السلاح الفلسطيني من المخيمات، إذ بدأت العملية في أغسطس الماضي من مخيمات العاصمة بيروت، ثم المرحلة الثانية بتسلم سلاح مخيمات الفصائل الفلسطينية في مدينة صور جنوب لبنان، والمرحلة الثالثة شملت مخيم شتيلة في بيروت وعددًا من المخيمات الأخرى في العاصمة وضواحيها، والمرحلة الرابعة في 12 سبتمبر الماضي شملت مخيم عين الحلوة ومخيم البداوي في محافظة الشمال اللبناني.