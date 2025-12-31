مجموعة تأجير الطائرات الصينية كالك تطلب 30 طائرة إيرباص

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات، وشركة مجموعة تأجير الطائرات الصينية المدرجة في بورصة هونج كونج، تشاينا إيركرافت ليزينج جروب هولدينجز (كالك)، يوم الثلاثاء، توقيع اتفاق لشراء 30 طائرة إضافية من طراز إيه320 نيو.

وبموجب هذه الصفقة، يرتفع إجمالي عدد طائرات إيرباص التي طلبتها مجموعة التأجير إلى 282 طائرة، من بينها 203 طائرات من عائلة إيه320 نيو.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الصينية، مايك بون: "بدأت شراكتنا مع إيرباص في عام 2012، وفي عام 2014 أصبحنا أول شركة صينية لتأجير الطائرات تقدم طلبية جماعية مباشرة للشركة".

وأضاف أن "الطلبية الجديدة تمثل محطة مهمة أخرى في مسيرة كالك لبناء أسطول من الجيل الجديد، الجاهز للمستقبل، وتعزيز موقعها كإحدى أبرز شركات تأجير الطائرات على مستوى العالم".

وبحسب بيانات الشركة، كانت "كالك" تمتلك وتدير، حتى نهاية يونيو ، 181 طائرة، ولديها 41 شركة طيران عميلة في 22 دولة.

من جانبه، قال بنوا دو سانت إكزوبيري من شركة إيرباص: "كانت كالك شريكا مهما لإيرباص منذ فترة طويلة، إذ يعود أول طلب لها إلى عام 2012، ومن دواعي سرورنا أن نشهد طلبية جديدة متكررة".

ووفقا لإيرباص، تعد عائلة طائرات إيه 320 الأكثر شعبية في العالم ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد، حيث تجاوز عدد الطلبيات عليها 19 ألف طلب عالميا.