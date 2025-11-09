الصين تحث الفلبين على وقف الانتهاك والاستفزاز والدعاية في بحر الصين الجنوبي

أصدرت السفارة الصينية في مانيلا بيانا من وزارة الدفاع الوطني في بكين، تدعو فيه الفلبين إلى وقف ما وصفته بـ"انتهاك واستفزاز ودعاية" في بحر الصين الجنوبي.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن الفلبين وسعت التعاون الدفاعي مع دول خارج المنطقة، بما في ذلك دوريات مشتركة وتدريبات عسكرية مع الحلفاء الولايات المتحدة واليابان واستراليا، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأحد.

وقال جيانج بين، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية في إيجاز صحفي، إن السبب الجذري للتوترات في بحر الصين الجنوبي هو أن الجانب الفلبيني يلجأ بشكل متكرر إلى قوى خارجية لاجراء انتهاك واستفزاز.

واتهم جيانج أيضا مانيلا بـ"الاستفزاز أولا ولعب دور الضحية" محذرا من أن هؤلاء "الذين يثيرون مشكلات بالتواطؤ مع قوى خارجية" سيواجهون العواقب.