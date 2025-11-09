وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بتوليه منصبه الجديد

زار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لتهنئته بمناسبة فوزه برئاسة المجلس، حيث رافقه خلال الزيارة مساعد أول الوزير وعدد من قيادات الوزارة.

وأعرب وزير العدل خلال اللقاء عن خالص تهانيه للمستشار عصام فريد، مؤكدًا أنه يُعد إضافة متميزة للحياة السياسية والعمل البرلماني في مصر، مشيرًا إلى ثقته في أن يشهد مجلس الشيوخ خلال فترة رئاسته نقلة نوعية تعزز من دوره الوطني والدستوري في دعم مسيرة التنمية والتشريع.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا عمق التعاون القائم بين وزارة العدل ومجلس الشيوخ، وما يجمع المؤسستين من تنسيق مستمر في دعم سيادة القانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد في الدولة المصرية.