 الوطنية للانتخابات تستعرض التطبيق الإلكتروني لتعريف الناخبين بأماكن وكثافات اللجان - بوابة الشروق
الأحد 9 نوفمبر 2025 4:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بالسوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

الوطنية للانتخابات تستعرض التطبيق الإلكتروني لتعريف الناخبين بأماكن وكثافات اللجان

المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
وليد ناجي
نشر في: الأحد 9 نوفمبر 2025 - 4:31 م | آخر تحديث: الأحد 9 نوفمبر 2025 - 4:31 م

استعرض المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، التطبيق الإلكتروني الذي أعدته لتوصيل المعلومات الكافية للمواطنين من خلاله فضلا عن إمكانية معرفة مكان اللجنة.

وأضاف بنداري في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمقر الهيئة لإعلان التجهيزات وإعلام الرأي العام ما تم تجهيزة من لوجستيات في العملية الانتخابية، أن التطبيق يمكن من خلاله معرفة الكثافات الموجودة داخل اللجان لمعرفة الوقت المناسب للنزول للجنة ما يسمح بعدم وجود أي كثافات أو انتظار طويل داخل اللجان.

وأشار بنداري إلى أن التطبيق يعد همزة وصل بين الهيئة الوطنية والناخبين والمواطنين لتعريفهم باللجان وبالانتخابات بشكل أوسع وتعريفهم بأهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات واستخدام حقوقهم ومباشرة الحقوق السياسية والدستورية.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب تنطلق غدا الاثنين للتصويت على اختيار 143 مقعدا في محافظات المرحلة الأولى يتنافس عليها 1281 مرشحا وتجرى على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك