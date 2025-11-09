مصطفى البرغوثي: الولايات المتحدة تمنع نتنياهو من استئناف الحرب على غزة

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الولايات المتحدة تمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استئناف الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن المشروع المقدم لمجلس الأمن الذي يتضمن مقترح نشر قوات دولية لحفظ الاستقرار في غزة، يحوي الكثير من المخاطر.

وأشار إلى أنّ المشروع يمكن أن يجعل هناك وصاية أجنبية ليس فقط على قطاع غزة لكن أيضًا على السلطة الفلسطينية التي يريد المشروع لإخضاعها لعمليات تفكيك ومراجعة.

ولفت إلى أن الغرض من ذلك هو أن يفقد الفلسطينيون أي نوع من السيادة الخاصة بهم على أراضيهم، موضحًا أن المطلوب أن تكون هناك تعديلات كبيرة على المشروع المقدم.

وأوضح أن الملف الوحيد الذي نوقش حتى الآن في اتفاق غزة كان نقطة وقف الحرب وهو ما تم إنجازه، في حين أن ملف المساعدات الإنسانية يتعرض لتضييقات إسرائيلية.

ونوه بأن ما يدخل إلى قطاع غزة لا يتجاوز 24% مما جرى الاتفاق عليه، مؤكدا أن إسرائيل تصر حتى الآن على عدم فتح معبر رفح (من الجانب الفلسطيني).

ولفت البرغوثي، إلى أن إسرائيل لا تزال موجودة على مساحة 53% من قطاع غزة، مشيرًا إلى الملف الثالث الذي جرى إنجازه هو تبادل الأسرى وهو يقترب من نهايته بتسليم ما تبقى من جثامين الأسرى الإسرائيليين.