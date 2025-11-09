تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الدانماركية كوبنهاجن يوم السبت المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري على خشبة مسرح قاعة K.B.Hallen.



وقد تم الإعلان عن أسعار التذاكر والتي تبدأ من 300 كرونة دانماركية مروراً بـ595 كرونة وصولاً لأعلى فئة سعرية وتتجاوز 1000 كرونة دانماركية.

ويأتي هذا الحفل الغنائي لمطربة البوب اللبنانية، بعد حفل غنائي ناجح في العاصمة الإندونسية جاكارتا الأربعاء الماضي، والذي شهد آلاف الحضور من الإندونسيين وابناء الجاليات العربية، وقد تفاعل معها الحضور بشدة لدرجة أن فنانة اندونسية معروفة صعدت على المسرح وشاركت نانسي الغناء.

هذا ومن المقرر لنانسي عجرم يوم 5 ديسمبر المقبل أن تحيي حفلاً غنائياً ضمن فعاليات "Stars on Board" بالاشتراك مع مواطنها المطرب الشاب آدم في فندق أتلانتس جميرا دبي.



وكشفت الجهة المنظمة، عن أسعار تذاكر الحفل، والتي تدرجت من أقل الفئات بقيمة 90 و125 و169 دولارًا أمريكيًا، مرورًا بالفئات المتوسطة بقيمة 235 دولارًا، ثم الفئة الذهبية بقيمة 330 دولارًا أمريكيًا، وأخيرًا أعلى فئة التي تصل قيمتها إلى 449 دولارًا للفئة البلاتينية.