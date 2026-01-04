رئيس الوزراء الإسباني: مدريد لا تعترف بالتدخل الذي ينتهك القانون الدولي في فنزويلا

علق رئيس حكومة المملكة الإسبانية، بيدرو سانشيز، على التطورات الأخيرة في فنزويلا، مؤكدا رفض بلاده لأي تدخل خارجي ينتهك القانون الدولي.



وكتب سانشيز على منصة "إكس": "إسبانيا لم تعترف بنظام [الرئيس الفنزويلي نيكولاس] مادورو، لكنها لا تعترف أيضا بالتدخل الذي ينتهك القانون الدولي ويدفع المنطقة نحو أفق عدم اليقين".

واختتم رئيس الوزراء الإسباني تغريدته بالقول: "نحن نطلب من جميع الأطراف التفكير في المدنيين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على عملية انتقالية عادلة ومتفق عليها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة "شنت ضربة كبيرة على فنزويلا"، وتم "اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى خارج البلاد".

وأعلنت السلطات الفنزويلية فقدانها الاتصال بالرئيس مادورو ولا تعرف مكانه، مطالبة بتأكيد أنه "على قيد الحياة"، كما أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إجراءات واشنطن.



من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، وشددت على أن مثل هذه الإجراءات "تمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة مستقلة"، وأعربت موسكو عن "تضامنها مع شعب فنزويلا"، داعية إلى "منع المزيد من التصعيد" في الوضع.

وطالبت موسكو الولايات المتحدة بإعادة النظر في وضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما، وذلك في ضوء المعلومات المؤكدة عن وجودهما في الولايات المتحدة.