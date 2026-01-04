ترامب يعلن عن «مبدأ دونرو» بديلا عن «مبدأ مونرو» مدعيا تجاوز أهداف السياسة التقليدية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبدأ التاريخي للسياسة الخارجية المعروف باسم "مبدأ مونرو" قد تم تجاوزه وتحويل اسمه إلى "مبدأ دونرو" نسبة إليه كدونالد.





وقال ترامب للصحفيين: "مبدأ مونرو هو بالتأكيد أمر مهم، لكننا تجاوزناه بشكل كبير، تجاوزناه كثيراً. الآن يُسمى مبدأ دونرو".

جاءت هذه التصريحات على خلفية العملية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، حيث كان ترامب قد دعا سابقا إلى "عدم نسيان مبدأ مونرو"، الذي يعلن القارة الأمريكية منطقة مغلقة أمام تدخل القوى الخارجية، ويؤكد القيادة الأمريكية لنصف الكرة الغربي.

ومبدأ مونرو هو برنامج للسياسة الخارجية الأمريكية أعلنه الرئيس جيمس مونرو في ديسمبر 1823، ودعا فيه القوى الأوروبية إلى الامتناع عن مزيد من الاستعمار أو التدخل السياسي في شؤون دول نصف الكرة الغربي. ومع مرور الوقت، أصبح هذا المبدأ يُفسر على أنه تأكيد للهيمنة الجغراسياسية الأمريكية على المنطقة.