الداخلية تضبط 330 كيلو مخدرات و150 سلاحا ناريا خلال يوم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 150 سلاحا ناريا بحوزة 136 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "6 بنادق آلية، و18 بندقية خرطوش، و126 فرد خرطوش، و180 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة، و286 سلاحا أبيض".

وتمكنت الحملات، من ضبط 337 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 330 كيلو مخدرات متنوعة، و9838 قرصا مخدرا، و3 متهمين هاربين، و26 متهما بالبلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، و14 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات، في إعادة 7 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وتنفيذ 73 ألفا و743 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 65 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.