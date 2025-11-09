مسئولون عراقيون: الانتخابات تجري بشفافية عالية ولم يسجل أي خلل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- رئيس مجلس المفوضين بالانتخابات: مراكز الاقتراع جهزت لوجستيا والمفوضية أنهت استعداداتها

- متحدث الجيش العراقي: التصويت يسير بانسيابية وبمطلق الحرية وفق ما هو مخطط له

- متحدثة مفوضية الانتخابات جمانة العلاوي: لم تتضح نسبة المشاركة بعد، وسنصدر تقريرا اليوم



قال مسؤولون عراقيون، الأحد، إن عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الخاصة بالأجهزة الأمنية والعسكرية تجري بـ"شفافية عالية"، دون تسجيل أي خلل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، كل من رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر أحمد، ومتحدث الجيش العراقي صباح النعمان، ومتحدثة مفوضية الانتخابات جمانة العلاوي.

وفتحت صناديق الاقتراع الخاص للعسكريين والقوات الأمنية في البرلمانيات في تمام الساعة السابعة صباحا (4:00 ت.غ)، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء (15:00 ت.غ)، وفق مراسل الأناضول.

وأكد أحمد أن "عملية التصويت الخاص تجري بشفافية عالية، والمفوضية أنهت جميع الاستعدادات لتنفيذ هذه المهمة الوطنية".

وأضاف: "تم فتح مراكز الاقتراع في أكثر من 4500 محطة، والتي جهزت بالأجهزة اللوجستية والمواد المطلوبة والكوادر".

بدوره، قال متحدث الجيش العراقي، إن "التصويت يسير بانسيابية وبمطلق الحرية وفق ما مخطط له".

وأوضح أنه "تم إعداد هذه العملية بشكل مكثف من قبل القوات الأمنية التي عملت عملا دؤوبا مع المفوضية العليا للانتخابات لمنع جميع العقبات وتسهيل الأمور".

وأكد أن "هذه العملية ستكون رسالة لجمهورنا الذي ينظر للقوات الأمنية بكل فخر، وهي تجري بجدول زمني".

**كفاءة عالية

أما متحدثة مفوضية الانتخابات فأكدت أن "التصويت الخاص لأفراد القوات الأمنية يشمل أكثر من مليون و300 ألف ناخب أمني في 809 مراكز اقتراع بواقع 4501 محطة اقتراع".

وأشارت إلى أن "الأجهزة الانتخابية تعمل بكفاءة وجاهزية عالية، والمراكز مستمرة في استقبال الناخبين، وستغلق الأجهزة الإلكترونية في الساعة السادسة مساء".

وبشأن نسبة المشاركة، قالت إنها "لا تتضح حاليا، وستصدر المفوضية بعد الساعة 12 ظهرا (9:00 ت.غ) تقريرا لمعرفة نسبة المشاركة"، موضحة أنه "لا يوجد أي عطل في الأجهزة، والعمل جار بسلاسة تامة".

كما لفتت إلى "وجود فريق تقني في كل محافظة لمتابعة الأجهزة أو أي عطل قد يحصل".

ويشارك في هذا التصويت مليون و313 ألفا و859 ناخبا عسكريا، موزعين على 809 مراكز اقتراع، تضم ما مجموعه 4,501 محطة اقتراع في عموم البلاد.

ويهدف التصويت الخاص إلى تمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين سيضطلعون بمهمة تأمين مراكز الاقتراع في يوم التصويت العام في 11 نوفمبر الحالي، من ممارسة حقهم الدستوري.

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحا، بينهم 5 آلاف و496 رجلا وألفان و247 امرأة، بينما يحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير 2026.

ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.

ويضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.