غزة: تحذيرات من عجز دوائي غير مسبوق يهدد حياة المرضى

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، إن ما دخل إلى القطاع من أدوية منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، لا يتجاوز 10% من الاحتياجات الفعلية.

وأوضح البرش، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الأدوية الأساسية، خصوصا المسكنات والمضادات الحيوية، غير متوفرة بالكميات المطلوبة في ظل تزايد أعداد الجرحى والمرضى.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول 60 شاحنة طبية فقط منذ وقف إطلاق النار، وهي كمية لا تذكر مقارنة بالحاجة الملحة، مشيرا إلى أن العجز في مستودعات الوزارة وصل إلى 65% في الأدوية، و70% في المستلزمات الطبية، وهي نسب غير مسبوقة في غزة.

وأكد البرش أن هذا النقص الحاد انعكس سلبا على أداء المستشفيات وقدرتها على إجراء العمليات وتقديم الرعاية والعلاجات الأساسية، لافتا إلى أن بعض الأدوية أصبحت غير متوفرة إطلاقا.

وأشار إلى أن الأدوية التي تصل إلى القطاع الخاص محدودة جدا، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، خاصة المسكنات والمضادات، موضحا أن الوزارة تراجع الصيدليات لتثبيت الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

كما كشف أن الاحتلال دمر خلال العامين الماضيين نحو 860 صيدلية خاصة في مختلف أنحاء قطاع غزة، ما عمّق الأزمة الصحية وقيّد الوصول إلى الدواء.