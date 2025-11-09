استقبل مطار البصرة الدولي، اليوم الأحد، تسع طائرات كويتية هبطت اضطراريًا لسوء الأحوال الجوية في الكويت.

وأوضحت إدارة المطارات العراقية، في بيان، أن مطارات البلاد جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطرارياً، كما أن ملاكات المطارات العراقية مهيّأة للتعامل معها، فضلًا عن امتلاكها أجهزة ملاحية عالمية.

وذكرت أن مطار البصرة الدولي شهد اليوم، هبوط تسع طائرات كويتية اضطرارياً، وذلك استناداً إلى الحرية الثانية من حريات الطيران المدني (Technician stopped).

وأشارت إلى استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق عالٍ وجهود مشتركة بين أقسام المطار، مما يعكس جاهزية المطار وكفاءة الفرق في التعامل مع الحالات الطارئة.

من جهتها، أكدت إدارة مطار البصرة الدولي، أن المطار مستعد دائماً لاستقبال أي حالة طارئة، بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية بانسيابية تامة.