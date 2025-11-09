• وفق "تقرير المنتصف" الذي نشرته مفوضية الانتخابات بشأن التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية والعسكرية..



قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمانية في العراق، إن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية والعسكرية بلغت 60 بالمئة حتى ظهر الأحد.

جاء ذلك وفق "تقرير المنتصف" للمفوضية، المتعلق بنسبة المشاركة، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وفتحت صناديق الاقتراع الخاص للعسكريين والقوات الأمنية في البرلمانيات، اليوم في تمام الساعة السابعة صباحا (4:00 ت.غ)، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء (15:00 ت.غ)، وفق مراسل الأناضول.

وقال التقرير إن "نسبة مشاركة أفراد القوات الأمنية بالتصويت الخاص حتى الآن بلغت 60 بالمئة".

وفي وقت سابق الأحد، قالت متحدثة مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن "التصويت الخاص لأفراد القوات الأمنية يشمل أكثر من مليون و300 ألف ناخب أمني في 809 مراكز اقتراع بواقع 4501 محطة اقتراع".

وأشارت الغلاي في تصريح لوكالة "واع" إلى أن "الأجهزة الانتخابية تعمل بكفاءة وجاهزية عالية، والمراكز مستمرة في استقبال الناخبين، وستغلق الأجهزة الإلكترونية في الساعة السادسة مساء".

ويهدف التصويت الخاص إلى تمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين سيضطلعون بمهمة تأمين مراكز الاقتراع في يوم التصويت العام في 11 نوفمبر الحالي، من ممارسة حقهم الدستوري.

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحا، بينهم 5 آلاف و496 رجلا وألفان و247 امرأة، بينما يحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير 2026.

ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.

ويضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات عراقية مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.