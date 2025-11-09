استعدادات في قطاع غزة لتسليم رفات الجندي الإسرائيلي هدار جولدن

قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» في غزة، إن الدقائق القليلة المقبلة ستشهد تطورًا ميدانيًا مهمًا في قطاع غزة، يتمثل في عملية تسليم جثمان الجندي الإسرائيلي هدار جولدن، الذي أُسر خلال حرب عام 2014 في المناطق الشرقية لمدينة رفح.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن المقاومة الفلسطينية، بالتعاون مع طواقم الصليب الأحمر الدولي، تمكنت أمس من انتشال جثمان جولدن من منطقة مخيم يبنا برفح، إلى جانب جثامين ستة من مقاتلي كتائب القسام الذين كُلفوا بحماية الجندي أثناء الحرب.

وتابع أن مراسم تسليم الرفات ستُجرى عند الساعة الثانية ظهراً، حيث سينقل الصليب الأحمر الجثمان إلى الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا التطور سيفتح الباب أمام استحقاق إنساني آخر، إذ من المتوقع أن تُعيد إسرائيل خلال الساعات القادمة جثامين 15 شهيداً فلسطينياً، في إطار تفاهمات إنسانية ترعاها منظمات دولية.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، صباح الأحد، أنها ستسلم جثة الضابط هدار جولدن، الساعة الثانية مساء بتوقيت غزة.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستسلم كتائب القسام جثة الضابط هدار جولدن، التي تم العثور عليها ظهر أمس، في مسار أحد الأنفاق بمخيم يبنا في مدينة، رفح جنوب القطاع عند الساعة 2 مساء بتوقيت غزة».

وأمس السبت، أكد مصدر قيادي في كتائب القسام، انتشال جثة الضابط الإسرائيلي الأسير هدار جولدن من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المصدر لقناة «الجزيرة» إن الكتائب تمكنت من انتشال جثامين 6 شهداء من مكان انتشال جثة هدار.

يأتي ذلك في ظل استمرار القسام تسليم جثث أسرى الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يتبق في قطاع غزة سوى 5 جثث أسرى إسرائيليين تواصل كتائب القسام جهود البحث عنهم رغم العراقيل الإسرائيلية.

https://www.youtube.com/shorts/vP_PQUF3FKg