الاحتلال يسلم 15 جثمانا لشهداء من قطاع غزة

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستلام 15 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم، اليوم الاثنين، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت المصادر، إن جثامين الشهداء الـ15 وصلت مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 315 جثمانا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وهذه الدفعة الـ12 لجثامين شهداء أفرج عنهم الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، حيث تم التعرف حتى الآن على 89 جثمانا.

وبدا على معظم الجثامين علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين والعينين، إضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما منع الأهالي من التعرف على معظمها.